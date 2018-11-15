Подмосковные аптеки продавали наркосодержащие лекарства без рецепта

В Московской области несколько десятков аптек продавали наркосодержащие лекарства без рецепта. Об этом рассказал замначальника регионального управления по контролю за оборотом наркотиков Игорь Охрименко.

Выступая на пресс-конференции, посвящённой раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Подмосковье, он заявил, что "в зоне внимания" управления находится "несколько десятков аптек", подозреваемых в распространении препаратов, содержащих наркотики.

Одна из таких аптек недавно была закрыта в Люберцах. По словам Охрименко, одно подобное учреждение "может отравлять жизнь целого района". При этом, несмотря на ликвидацию сомнительных аптек, ситуация со сбытом наркотиков в Подмосковье "остаётся напряжённой".