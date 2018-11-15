Вместе с пчёлами. В Генпрокуратуре рассказали, где Цеповяз жарил шашлыки

Проверка показала, что осуждённый не соблюдал условий пребывания на объекте, однако администрация позволяла ему это делать.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире интернет-канала "Эфир" рассказал, что заключённый Вячеслав Цеповяз жарил шашлыки прямо на пасеке, где официально работал.

Он сообщил, что пасека является официальным объектом, на котором заключённые могут трудиться, однако жарить шашлыки там запрещено. При этом на объекте Цеповяз мог находиться в строго отведённое время, однако и здесь были зафиксированы нарушения режима, которые были позволены сотрудниками исправительного учреждения.

— То есть в неустановленное время он мог там перемещаться, находиться вне контроля, навестить пчёл, пожарить шашлыки, — рассказал Куренной.

Скандал вокруг Вячеслава Цеповяза, пребывающего в колонии, разгорелся в конце октября. СМИ обнародовали фотографии, где он ест икру, крабов и жарит шашлыки в исправительном учреждении.