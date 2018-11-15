Козак поручил проверить данные о нехватке топлива на независимых АЗС

Правительство проследит за ситуацией на бирже, а вице-премьер рассмотрит оперативные доклады ФАС и Министерства энергетики.

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил проверить появившиеся в средствах массовой информации данные о дефиците топлива на независимых автозаправочных станциях в ряде регионов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя вице-премьера Илью Джуса.

По его словам, правительство будет отслеживать ситуацию на бирже, а Козак рассмотрит оперативные доклады Федеральной антимонопольной службы и Министерства энергетики.

— Вице-премьер также поручил оперативно проверить информацию о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в некоторых регионах, — сказал Джус.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что обязательства российских нефтяных компаний заморозить цены в мелком опте с 1 ноября вынудили изменить торговую политику, чтобы сократить убытки и обеспечить свои заправки топливом, что привело к проблемам с поставками нефтепродуктов в Восточной Сибири.