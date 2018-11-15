Мединский назвал самые популярные театр и музей в России

Мариинский театр в Санкт-Петербурге — самый популярный театр в России, а Петергоф — самый популярный музей. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

С января по октябрь Петергоф посетило 4,8 миллиона человек. За год российские музеи посетило 125 миллионов человек. Всего в России увеличилось число музеев до 13 миллионов.

Самым популярным театром стал Мариинский. Ожидается, что до конца нынешнего года его посетит 1,6 миллиона человек. В общей сложности в России 647 театров, которые за 2018 год посетило 3,4 миллиона человек, благодаря чему они сумели заработать 7,3 миллиарда рублей.

Выступая на лекции в рамках Петербургского международного культурного форума, он отметил, что с 2015 по 2017 год было совершено более 50 миллионов бесплатных посещений музеев детьми.