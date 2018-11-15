Столицу заметёт. Синоптики пообещали москвичам снег уже в эти выходные

Осадки придут в столицу с Атлантики, а также в результате циклона с Баренцева моря.

Жителей Москвы уже на этих выходных ожидает снег, который будет идти и в начале следующей недели. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

— В столичный регион приходит пора формирования снежного покрова, — говорится в сообщении.

Осадки, как ожидается, придут в Москву с Атлантики, а также в результате циклона с Баренцева моря.

В субботу, 17 ноября, температура воздуха составит не выше нуля градусов, а первый настоящий снег придёт в столицу в ночь на воскресенье. Ожидается также образование гололедицы и формирование снежного покрова.

Днём 18 ноября снег будет продолжаться, но из-за температуры в плюс два градуса он будет похож на дождь с хлопьями. В ночь воскресенья ожидается до минус шести градусов.