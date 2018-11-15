Семилетней супермодели сломали нос на уроке физкультуры в Новосибирске

В лицо девочке попал мяч, а её учительница не смогла объяснить матери, почему у дочки "синий нос".

В Новосибирске на уроке физкультуры в одной из местных школ сломали нос обладательнице титула "Детская супермодель России". Об этом сообщает портал ngs.ru.

Её мама рассказала, что девочке во время занятия попал мяч по лицу. После этого учительница не смогла объяснить женщине, почему у её дочери "синий нос". В больнице рентген показал, что у школьницы двусторонний перелом носа без смещения.

Сейчас инцидент расследуют в школе, а полиция начала проверку. Добавим, что титул "Детской супермодели России" девочка получила в четыре года.