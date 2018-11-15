В ОНФ считают, что полицейских нужно обучать общению с инвалидами

Как подчеркнули в организации, надо наладить системную работу по подготовке всех людей, работающих в сфере охраны правопорядка, образования, здравоохранения и так далее.

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) назвали недопустимым поведение полицейских, избивших мужчину на костылях, и призвали провести работу с правоохранителями по обращению с лицами пожилого возраста и инвалидами, информирует пресс-служба организации.

— Необходимо наладить системную работу по подготовке полицейских к общению с пожилыми, людьми с инвалидностью. Такое отношение, как на видео, где, предположительно, сотрудники полиции пинают мужчину на костылях и волочат его по земле, недопустимо, — приводит пресс-служба ОНФ слова эксперта по делам инвалидов Александра Лысенко.

По словам специалиста, такое поведение людей в форме невозможно понять. Лысенко считает, что полицейские нарушили служебную этику.

— И абсолютно правильно, что и Следственный комитет, и МВД России по Алтайскому краю быстро приступили к проверке, — добавил он.

Эксперт отметил, что надо наладить системную работу по подготовке не только полицейских, но и всех людей, работающих в сфере охраны правопорядка, образования, здравоохранения, соцзащиты к общению с пожилыми, людьми с инвалидностью.

Напомним, на видео, появившемся в соцсетях, видно, как мужчина на костылях подходит к человеку в форме. Тот садится в автомобиль и отталкивает подошедшего. Последний падает и ударяет костылём отъезжающее авто. После этого к мужчине бегут другие люди в форме, один из них пинает его, затем упавшего оттаскивают в сторону.