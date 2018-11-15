"Аэрофлот" перевёл федеральные рейсы в терминал В аэропорта Шереметьево

В терминале D останутся и будут выполнять обслуживание 40 парных рейсов — 32 из них дочерней компании "Россия".

Российская авиакомпания "Аэрофлот" завершила перевод федеральных рейсов в терминал В аэропорта Шереметьево. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании.

— В наступившем зимнем сезоне — начиная с 15 ноября 2018 года — из терминала В будут отправляться и прибывать в общей сложности порядка 402 внутренних рейсов ежедневно, — отметили в компании.

В терминале D останутся и будут выполнять обслуживание 40 парных рейсов. В частности, речь идёт о восьми собственных дальневосточных рейсах "Аэрофлота", летающих по трём направлениям: Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, и 32 в совместной эксплуатации с дочерней авиакомпанией "Россия", выполняющей рейсы по одиннадцати направлениям: Сочи, Магадан, Хабаровск, Краснодар, Минеральные Воды, Петропавловск-Камчатский, Оренбург, Ростов-на-Дону, Симферополь, Южно-Сахалинск, Владивосток.

Новый терминал B предназначен для обслуживания внутренних рейсов. Его пропускная способность составляет 20 миллионов пассажиров в год, площадь составляет 110 500 квадратных метров.

Для комфортного и оперативного перемещения пассажиров, в том числе трансферных, между Северным (терминал В) и Южным (терминалы D, E, F) терминальными комплексами Шереметьево действует межтерминальный переход (МТП) с пассажирским и багажным тоннелями. Время в пути между терминалами аэропорта составляет четыре минуты. МТП обеспечил гарантированное минимальное стыковочное время до 50 минут в рамках всего аэропорта.

Пассажирам предлагается воспользоваться в круглосуточном режиме межтерминальным сообщением — подземными беспилотными поездами. Вход осуществляется через станционные комплексы "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2". Станция "Шереметьево-1" расположена на уровне первого подземного этажа терминала В. Станция "Шереметьево-2" интегрирована с переходом между терминалами Е и D.