Заменить сухофруктами. В Совфеде предложили запретить чипсы и батончики в школах

Замглавы комитета Совета Федерации по науке и образованию Игорь Морозов считает, что чипсы и сладкие батончики в российских школах можно было бы заменить на сухофрукты. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сенатор считает, что под запрет должно попасть всё, что наносит вред детскому организму. По его мнению, вместо этого необходимо продвигать вкусную продукцию из стран СНГ.

Он также отреагировал на предложение Госдумы запретить в школах продажу сладостей и газировки в школах. Данную инициативу парламентарий не считает правильной.

— Когда я учился в школе, мы покупали и лимонад, и пирожки с повидлом на перемене, предлагались к продаже и конфеты, — отметил Морозов.

Ранее Лайф сообщал, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв предложил запретить продажу продуктов с повышенным содержанием сахара и газировки в школах.