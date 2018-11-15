ЕСПЧ встал на сторону Навального

Большая палата ЕСПЧ удовлетворила жалобу Алексея Навального на его задержания во время митингов в марте 2012 года и феврале 2014-го. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз суда.

В суде сочли, что права Навального по нескольким эпизодам не соблюдались, и постановили выплатить в пользу блогера штраф: 50 тысяч евро за моральный ущерб, около тысячи — за материальный, а также 12,5 тысячи евро — за судебные издержки. Интересно, что в целом ряде случаев, о которых говорилось в жалобе Навального, нарушений так и не нашли.