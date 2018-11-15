В МИД РФ рады, что Берлин выступил против украинского сайта "Миротворец"

В ведомстве при этом выразили сожаление, что такой шаг был сделан по "конъюнктурным соображениям".

В Москве рады, что Германия наконец высказалась по поводу деятельности сайта "Миротворец", сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель дипведомства отметила, что "в Германии наконец-то сказали, что что-то не так с этим сайтом". По её словам, всё это в Москве услышали из Берлина лишь после того, как туда попал Шрёдер.

— Рады ли мы, что Берлин высказался на этот счёт? Да, рады. Рады ли мы, что они сделали это по конъюнктурным соображениям? Нет, не рады. Всё-таки в каких-то случаях принципы должны брать верх над конъюнктурой, — сказала дипломат.

Захарова сравнила ситуацию с персонажем Незнайкой, который научился рисовать и нарисовал всех своих друзей: "Все приходили на выставку, и им всем нравились портреты других, однако, когда они доходили до своего портрета, требовали от Незнайки, чтобы их портрет он убрал, потому что плохо получился, хотя все остальные портреты нравились".

Сайт "Миротворец" известен тем, что публикует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками". Весной 2016 года "Миротворец" разместил списки журналистов, включая иностранных, получивших аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них стали поступать угрозы.

Напомним, в немецком МИД осудили включение экс-канцлера Герхарда Шрёдера в базу "Миротворца", потребовав от Киева закрыть данный портал.