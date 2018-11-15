В Белом доме раскрыли, о чём Путин говорил с Пенсом

Российский лидер Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс обсуждали предстоящий саммит G20, который пройдёт в Аргентине. Об этом сообщили в Белом доме.
— Обсудили предстоящий саммит "Большой двадцатки" и затронули вопросы, которые будут обсуждаться, когда президент Трамп и президент Путин приедут в Аргентину на саммит, — пояснили в пресс-службе Белого дома.
Сегодня глава государства кратко переговорил с Пенсом перед заседанием Восточноазиатского саммита. Путин и вице-президент США также обсудили судьбу Договора о РСМД.
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