В Белом доме раскрыли, о чём Путин говорил с Пенсом

Читайте также

В Белом доме раскрыли, о чём Путин говорил с Пенсом

23

Фото: © flickr/Nathan Borror

На встрече "на ногах" были затронуты вопросы, которые лидер России обсудит с американским коллегой в Аргентине.

Российский лидер Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс обсуждали предстоящий саммит G20, который пройдёт в Аргентине. Об этом сообщили в Белом доме.

— Обсудили предстоящий саммит "Большой двадцатки" и затронули вопросы, которые будут обсуждаться, когда президент Трамп и президент Путин приедут в Аргентину на саммит, — пояснили в пресс-службе Белого дома.

Сегодня глава государства кратко переговорил с Пенсом перед заседанием Восточноазиатского саммита. Путин и вице-президент США также обсудили судьбу Договора о РСМД.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×