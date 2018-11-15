Американский художник купил картину Бэнкси за $725 тыс., чтобы её закрасить

Эту работу новоиспечённый владелец назвал ударом для уличного искусства, которое не должно покупаться и продаваться.

Американский художник Рон Инглиш купил работу британца Бэнкси "Рабский труд" за 725 тысяч долларов, однако планирует её закрасить в белый цвет в знак протеста. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Сделка состоялась на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе. Сам Инглиш заявил, что работа является ударом для уличного искусства, которое не должно покупаться или продаваться.

Картину он собирается закрасить и вставить в одну из стен своего дома.

— Мы устали от людей, которые крадут с улиц то, что мы делаем, и перепродают, поэтому я собираюсь купить всё что могу и побелить, — отметил Инглиш.

При этом собственное произведение американец собирается продать за $1 миллион.

"Рабский труд" Бэнкси написал в 2012 году на стене одного из магазинов уценённых товаров в пригороде Лондона. Художник изобразил мальчика, который сидит на коленях перед швейной машиной и вышивает флаг Британии. В 2013-м неизвестные вырезали произведение искусства из стены и выставили его на аукцион.