Назад в прошлое. Time назвал лучший фильм 2018 года

Рейтинг возглавила чёрно-белая кинолента, в основу которой вошла история о жизни обеспеченной семьи, которой прислуживает горничная.

Американский еженедельный журнал Time составил список из десяти лучших фильмов 2018 года. Список обнародован на сайте издания.

Список возглавила лента мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона "Рома". В сюжет чёрно-белого фильма вошла история о жизни обеспеченной семьи, которой прислуживает горничная Клео (Ялица Апарисио) в Мехико в начале 1970-х годов.

Вторую строчку рейтинга занял фильм "Будешь моим соседом?", который посвящён американскому телевизионному актёру, известному в Соединённых Штатах по детской передаче "Соседство мистера Роджерса". Кинолента Пола Шредера "Дневник пастыря" заняла почётное третье место в списке лучших фильмов. В ней рассказывается о спившемся священнике, который озаботился проблемами окружающей среды.

В пятёрке лучших фильмов этого года ленты "Восьмой класс" с Элси Фишер, "Фаворитка" с Эммой Стоун. В десятке также — "Сможете ли вы меня простить?", "Звезда родилась", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Богемская рапсодия" и фильм "Приключения Паддингтона — 2".