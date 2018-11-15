Нужно "переобуться". ЦОДД предупредил водителей о гололёде в Москве

"Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) рекомендует водителям не пользоваться автомобилем, если те не поменяли летние шины на зимние. Соответствующее сообщение было опубликовано в "твиттере" учреждения.
Такой совет в ЦОДД объяснили погодными условиями в столице, которые повлекли за собой увеличение числа аварий. Также в организации рекомендовали автолюбителям следить за состоянием аккумулятора в машине, который из-за похолодания может разрядиться.
Как писал ранее Лайф, в Москву пришёл антициклон, однако уже в выходные в столице ожидается мокрый снег.
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