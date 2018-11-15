Нужно "переобуться". ЦОДД предупредил водителей о гололёде в Москве

Во избежание аварий автовладельцам, которые не поменяли шины на зимние, рекомендуется не пользоваться машиной.

"Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) рекомендует водителям не пользоваться автомобилем, если те не поменяли летние шины на зимние. Соответствующее сообщение было опубликовано в "твиттере" учреждения.

Такой совет в ЦОДД объяснили погодными условиями в столице, которые повлекли за собой увеличение числа аварий. Также в организации рекомендовали автолюбителям следить за состоянием аккумулятора в машине, который из-за похолодания может разрядиться.

Как писал ранее Лайф, в Москву пришёл антициклон, однако уже в выходные в столице ожидается мокрый снег.