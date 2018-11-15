Захарова: Законопроект Украины о морской территории неприменим к Азовскому морю

По мнению представителя дипведомства, вопросы разграничения территорий двух стран должны решаться по соглашению Москвы и Киева.

Законопроект о расширении контролируемой морской территории не применим к Азовскому морю, так как это внутренние воды России и Украины. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Что касается Азовского моря, то это совместные внутренние воды, часть территории России и Украины, как в силу действующих двусторонних соглашений, так и обычного международного права, — сказала Захарова.

В начале октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины", который позволит расширить территорию на море, контролируемую Киевом, на 12 морских миль, чтобы противодействовать контрабандному трафику в Чёрном море.