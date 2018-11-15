В России подорожали две модели KIA

Корейский автоконцерн KIA повысил цены на модели Cerato и Cee'd на 20 тысяч рублей во всех комплектациях. Об этом сообщает "Автостат".

Отмечается, что теперь седан Cerato в базовой комплектации стоит 1 069 000, а за самую оснащённую версию авто придётся выложить 1 миллион 379 тысяч рублей.

Цены на хетчбэк Cee'd стартуют с отметки 984 тысячи рублей. При этом самая дорогая комплектация модели теперь будет стоить 1 миллион 494 тысячи рублей.