В России подорожали две модели KIA

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В России подорожали две модели KIA

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Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Корейский автоконцерн KIA повысил цены на модели Cerato и Cee'd на 20 тысяч рублей во всех комплектациях. Об этом сообщает "Автостат".

Отмечается, что теперь седан Cerato в базовой комплектации стоит 1 069 000, а за самую оснащённую версию авто придётся выложить 1 миллион 379 тысяч рублей.

Цены на хетчбэк Cee'd стартуют с отметки 984 тысячи рублей. При этом самая дорогая комплектация модели теперь будет стоить 1 миллион 494 тысячи рублей.

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