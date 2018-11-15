В Екатеринбурге на два месяца арестовали водителя, сбившего трёх пешеходов

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца водителя автомобиля Honda CR-V, который сбил трёх пешеходов. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.

По ходатайству следствия суд в Екатеринбурге арестовал на 2 месяца водителя «Хонды», совершившего наезд на пешеходов на тротуаре.



Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Назначены судебно-медицинские и автотехническая экспертизы, проводятся следственные действия pic.twitter.com/cYXzwis6en — Следственный комитет (@sledcom_rf) 15 ноября 2018 г.

Сообщается, что в ходе следствия будут проведены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, а также другие мероприятия, необходимые для установления обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Напомним, утром 14 ноября водитель Honda CR-V на перекрёстке улиц 8 Марта и Фурманова в Екатеринбурге сбил трёх пешеходов, среди которых двухлетний ребёнок и его мать.