В Екатеринбурге на два месяца арестовали водителя, сбившего трёх пешеходов

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В Екатеринбурге на два месяца арестовали водителя, сбившего трёх пешеходов

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Фото: © Twitter/Следственный комитет‏

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца водителя автомобиля Honda CR-V, который сбил трёх пешеходов. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Сообщается, что в ходе следствия будут проведены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, а также другие мероприятия, необходимые для установления обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Напомним, утром 14 ноября водитель Honda CR-V на перекрёстке улиц 8 Марта и Фурманова в Екатеринбурге сбил трёх пешеходов, среди которых двухлетний ребёнок и его мать.

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