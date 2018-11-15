Путин проведёт в Петербурге совещание, посвящённое проблеме доступности лекарств

Особое внимание будет уделено системе льготного лекарственного обеспечения в регионах.

Президент России Владимир Путин проведёт 16 ноября в Петербурге совещание, которое будет посвящено проблеме доступности лекарств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— В рамках рабочей поездки глава государства проведёт выездное совещание, на котором будут рассмотрены меры по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения в стране, — говорится в сообщении пресс-службы.

На совещании будут обсуждаться проблемы доступности лекарств для населения. Кроме того, затронут вопрос контроля качества медикаментов. Особое внимание будет уделено системе льготного лекарственного обеспечения в регионах.

В этот же день Владимир Путин посетит гала-открытие VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.