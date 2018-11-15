Росгвардия предложила запретить продажу оружия гражданам младше 21 года

Сейчас минимальный возраст для приобретения составляет 18 лет, а его предлагается повысить до 21 года.

Росгвардия предложила увеличить возрастной ценз для граждан, которые хотят приобрести огнестрельное оружие. Об этом сообщил заместитель главы Федеральной службы войск Национальной гвардии Сергей Лебедев.

— Мы настаиваем и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу увеличение с 18 лет до 21 года возраста тех, кому будет разрешено приобретать огнестрельное оружие, — сказал он на заседании первой рабочей группы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Такое заявление было сделано после инцидента в Керченском колледже, где 17 октября студент четвёртого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу. Тогда погибли 20 человек и более 50 человек пострадали.

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, сейчас около 15 тысяч человек в возрасте от 19 до 21 года в России владеют оружием. В целом в стране огнестрельным оружием обладают более четырёх миллионов человек.