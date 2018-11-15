Испытали на себе. Авторы энциклопедии о наркотиках умерли от передозировки

Ещё один сотрудник, который употреблял те же вещества, стал параноиком и поверил в существование инопланетян.

Один из разработчиков крупнейшей в мире интернет-энциклопедии о наркотиках PsychonautWiki Кенан Сулейман рассказал о своих первых днях работы, а также сообщил, что несколько авторов портала умерли из-за передозировки. Об этом сообщает издание Vice.

Изначально Сулейман был приглашён на сайт в качестве внештатного автора, однако вскоре, поняв всю близость к нему этой темы, решил помочь проекту развиваться. Он привлёк к работе на портале множество добровольцев и помог создать рекомендации для статей. Также в энциклопедии полностью отказались от слова "наркотики" из-за его негативной коннотации.

В первое время Сулейман был поражён тем, какой образ жизни ведут некоторые сотрудники.

— До того как я присоединился, несколько авторов умерли из-за передозировки, и казалось, что никого это не волновало, — рассказал Сулейман.

Программист рассказал, что ещё один сотрудник портала, который принимал те же наркотики, в итоге стал параноиком и начал верить, что все посетители портала — инопланетяне. При этом главную страницу сайта он сделал своего рода храмом для существ с других планет.

Ещё один сотрудник принимал кетамин и напал на старушку. В итоге сейчас он отбывает наказание в тюрьме.