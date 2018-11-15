McDonald's в Москве оштрафовали за продажу продукции без срока годности

Речь идёт о зеленоградском ресторане сети, где продавали продукцию в ночное время навынос через окна "Макэкспресс".

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в 400 тысяч рублей, который был наложен Роспотребнадзором на McDonald's за продажу в ночное время без декларации о соответствии. Как следует из опубликованного решения суда, ведомство нашло нарушение в зеленоградском ресторане сети.

Как сообщается, в ходе проверки выяснилось, что в ночное время продукция продаётся навынос через окна "Макэкспресс" и на ней отсутствует обязательная маркировка, в том числе о времени изготовления и сроке годности.

Компания после наложения штрафа подала заявление в арбитраж с требованием признать постановление Роспотребнадзора недействительным, но суд согласился с доводами ответчика.