Суд отказался отпустить Мамаева под залог

Таким образом футболист "Краснодара" пока остаётся в следственном изоляторе – до 8 декабря.

Тверской суд Москвы не принял заявление адвоката Павла Мамаева, в котором он просит отпустить футболиста из СИЗО под залог. Об этом сообщает ТАСС.

— В принятии заявления было отказано, — пояснили в Тверском суде.

Там же добавили, что никакое заседание суда по вопросу об освобождении Мамаева под залог не назначалось.

Ранее СМИ сообщили, что Павлу Мамаеву смягчили обвинение. В связи с этим адвокат игрока "Краснодара" и подал заявление с просьбой перевести спортсмена под залог.