Лёгкая наркомания. Диетологи объяснили, почему нужно запретить сладости в школах

Помимо привыкания, на организм детей зачастую оказывается сильная глюкозовая нагрузка.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Лайфом поддержала запрет на продажу сладкого в школах, пояснив, что впоследствии все это приведет к легкой форме наркомании.

— Замечательная идея, я её поддерживаю и всегда об этом говорила, что давно пора. Хотя бы таким способом уменьшить потребление сладких напитков, особенно детьми, — сказала она.

По словам Соломатиной, сахар из сладких газировок быстро всасывается, а поскольку дети пьют её зачастую на голодный желудок, организм получает достаточно сильную глюкозовую нагрузку. Кроме того, это чревато приобретением сахарной зависимости, которая является лёгкой формой наркомании.

Как писал ранее Лайф, замглавы Комитета Совета Федерации по науке и образованию Игорь Морозов предложил чипсы и сладкие батончики в российских школах заменить на сухофрукты. В свою очередь член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв предложил запретить продажу продуктов с повышенным содержанием сахара и газировки в школах.