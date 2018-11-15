США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства Хашогджи

Представитель Госдепа Хизер Нойерт ранее заявляла, что Штаты не остановятся на уже предпринятых действиях в связи со скандальным делом.

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в рамках т.н. глобального акта Магнитского — инструмента, при помощи которого США пресекают нарушения прав человека во всём мире. Об этом информирует Управление по контролю над иноактивами Минфина США.

Официального разъяснения по поводу включения этих людей в чёрные списки администрация Штатов пока не дала, но агентство "Рейтер" со ссылкой на свои источники сообщило, что речь идёт о причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

В среду представитель Госдепа Хизер Нойерт заявляла, что США не остановятся на уже предпринятых действиях в отношении Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи пропал после того, как вошёл в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже стало известно, что его убили и расчленили в стенах диппредставительства.