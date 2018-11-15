В МИД РФ рассказали о новом элементе на учениях НАТО

В частности, будет отрабатываться эвакуация жителей из населённых пунктов, расположенных у российских и белорусских границ.

На стартовавших в Польше и Прибалтике учениях НАТО Anakonda-2018 ввели новый элемент. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— В частности, [мы] обратили внимание на один принципиально новый момент, — сказала она.

По её словам, на учениях будет отрабатываться эвакуация жителей из населённых пунктов, расположенных у российских и белорусских границ.

— Представляете, до чего доводят население этих самых населённых пунктов? — отметила дипломат.

Захарова добавила, что подобным образом уже действовали несколько десятков лет назад.