В МИД РФ рассказали о новом элементе на учениях НАТО

На стартовавших в Польше и Прибалтике учениях НАТО Anakonda-2018 ввели новый элемент. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
— В частности, [мы] обратили внимание на один принципиально новый момент, — сказала она.
По её словам, на учениях будет отрабатываться эвакуация жителей из населённых пунктов, расположенных у российских и белорусских границ.
— Представляете, до чего доводят население этих самых населённых пунктов? — отметила дипломат.
Захарова добавила, что подобным образом уже действовали несколько десятков лет назад.
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