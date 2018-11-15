На Украине задержано 15 судов за посещение Крыма

На Украине задержано 15 судов, которые посещали Крым. Об этом сообщает информационное агентство УНН.
— Задержано и находится в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов. Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие судебные разбирательства, — приводит агентство данные Государственной пограничной службы Украины.
По словам украинских пограничников, у них в поле зрения ещё 940 "судов-нарушителей". Большая часть из них обслуживает порты Крыма. Есть ли среди задержанных судов российские, в ведомстве не уточняют.
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