На Украине задержано 15 судов за посещение Крыма

В погранслужбе страны не уточняют, какие именно суда задержаны и есть ли среди них российские.

На Украине задержано 15 судов, которые посещали Крым. Об этом сообщает информационное агентство УНН.

— Задержано и находится в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов. Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие судебные разбирательства, — приводит агентство данные Государственной пограничной службы Украины.

По словам украинских пограничников, у них в поле зрения ещё 940 "судов-нарушителей". Большая часть из них обслуживает порты Крыма. Есть ли среди задержанных судов российские, в ведомстве не уточняют.