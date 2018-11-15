И на кухне, и в ванной. Independent назвал самые горячие сцены в истории кино

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И на кухне, и в ванной. Independent назвал самые горячие сцены в истории кино

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В рейтинг попали как старые кинокартины, например 1973 года, так и совсем новые произведения — 2017 года.

Издание The Independent обнародовало список из десяти лучших сцен секса в истории кинематографа.

В списке оказался фильм "Валентинка" (Nobody Baby But You And Me, 2010), в котором персонажи Райана Гослинга и Мишель Уильямс занимаются оральным сексом в душе.

<p>Кадр фильма &#34;Валентинка&#34;. © &#34;Кинопоиск&#34;</p>

Также среди лучших сцен секса назван эпизод из фильма "Малхолланд Драйв" (Mulholland Drive, 2001), где героиня Наоми Уоттс занимается самоудовлетворением.

<p>Кадр фильма &#34;Малхолланд Драйв&#34;. © &#34;Кинопоиск&#34;</p>

В список попали фильмы "И твою маму тоже" (Y tu mamá también, 2001), "Божья земля" (God's Own Country, 2017) и "Лунный свет" (Moonlight, 2016).

<p>Кадр фильма &#34;И твою маму тоже&#34;. © &#34;Кинопоиск&#34;</p>

<p>Кадр фильма &#34;Лунный свет&#34;. © &#34;Кинопоиск&#34;</p>

Кроме того, среди лучших постельных сцен — кадры из фильмов "Кэрол" (Carol, 2014), "А теперь не смотри" (Don't Look Now, 1973), "Неверная" (Unfaithful, 2002).

<p>Кадр фильма &#34;Кэрол&#34;. © &#34;Кинопоиск&#34;</p>

<p>Кадр фильма &#34;Неверная&#34;. © &#34;Кинопоиск&#34;</p>

Напомним, что сегодня американский еженедельный журнал Time составил список из десяти лучших фильмов 2018 года.

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