И на кухне, и в ванной. Independent назвал самые горячие сцены в истории кино

В рейтинг попали как старые кинокартины, например 1973 года, так и совсем новые произведения — 2017 года.

Издание The Independent обнародовало список из десяти лучших сцен секса в истории кинематографа.

В списке оказался фильм "Валентинка" (Nobody Baby But You And Me, 2010), в котором персонажи Райана Гослинга и Мишель Уильямс занимаются оральным сексом в душе.

Также среди лучших сцен секса назван эпизод из фильма "Малхолланд Драйв" (Mulholland Drive, 2001), где героиня Наоми Уоттс занимается самоудовлетворением.

В список попали фильмы "И твою маму тоже" (Y tu mamá también, 2001), "Божья земля" (God's Own Country, 2017) и "Лунный свет" (Moonlight, 2016).

Кроме того, среди лучших постельных сцен — кадры из фильмов "Кэрол" (Carol, 2014), "А теперь не смотри" (Don't Look Now, 1973), "Неверная" (Unfaithful, 2002).

