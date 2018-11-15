"Рутина". Захарова прокомментировала хакерские атаки на ресурсы МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала хакерские атаки на информационные ресурсы ведомства рутиной.

— Это не единичный случай, это нормальная для нас уже, к сожалению, рутина. Вынуждены защищаться, вынуждены укреплять нашу информационную безопасность, — заявила Захарова на брифинге.

Она также подчеркнула, что руководство постоянно получает данные о количестве атак, число которых переваливает за сотни тысяч. При этом Россия неоднократно обращала внимание своих западных коллег на подобные инциденты и рассказывала, откуда идут эти атаки.