Обуза. В Хабаровске родители запретили врачам спасать свою новорождённую дочь

В конечном итоге они отказались от ребёнка, а врачи всё-таки смогли спасти ей жизнь.

В Хабаровске родители запретили спасать жизнь своей новорождённой дочери, а потому врачам пришлось обращаться в суд, чтобы ребёнок выжил. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В середине октября в перинатальный центр Хабаровска привезли женщину с тройней. Поскольку роды были преждевременными, двое детей погибли сразу. Оставшаяся в живых девочка весила всего 800 граммов и нуждалась в операции на сердце.

Отец девочки решил, что больной ребёнок будет обузой, а потому отказался от операции. В свою очередь, врачи обратились в суд. В конечном итоге родители отказались от дочери и даже не пришли на заседание суда.

Ребёнок остался жив и теперь ждёт свою новую семью.