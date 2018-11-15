Евро опустился ниже 75 рублей

По данным Московской биржи, курс евро в ходе торгов в четверг опустился ниже отметки в 75 рублей. Такое значение было достигнуто впервые со 2 ноября.

Курс доллара с расчётами на "завтра" снижался до 66,29 рубля, потеряв 73 копейки, а курс евро — до отметки 74,99 рубля (минус 96 копеек).

А вот в соотношении евро к доллару ранее были побиты более солидные рекорды. Так, 12 ноября евро упал ниже 1,13 доллара впервые более чем за год.