В интересах властей. Политолог прокомментировал отопительный кризис на Украине

Он также выразил мнение, что в случае радикальных действий чиновники попытаются в очередной раз обвинить Россию.

Кризис с подачей отопления в дома украинских жителей может быть использован властями страны в своих интересах. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог Олег Онопко.

— Отопительный кризис на Украине затягивается, и пока есть устойчивая тенденция, что политические силы Украины попытаются использовать его в своих интересах. Но не с целью привлечения избирателей на свою сторону, а с целью дискредитации друг друга, — отметил Онопко.

Он также подчеркнул, что украинские медиа, которые находятся под контролем президента Петра Порошенко и правительства, будут подавать события, такие как в Черкасской области, как провокации со стороны России.

— То есть высока вероятность того, что в остальных протестах и в радикальных действиях граждан Украины, связанных с отопительным кризисом, украинские власти в очередной раз обвинят Россию, — подытожил Онопко.

Напомним, такие города, как Кривой Рог, Смела и Херсон, из-за долгов перед "Нафтогазом" не смогли начать отопительный сезон вовремя. Из-за чего жители Кривого Рога были вынуждены брать штурмом местные котельные, чтобы обогреть свои дома. Так, в 80-тысячной Смеле жителям пришлось поджигать шины у офиса газовиков.