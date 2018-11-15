СМИ: "Новое" обвинение Мамаеву предъявили по ошибке

Полузащитник "Краснодара" до сих пор обвиняется по двум статьям — "Побои" и "Хулиганство".

"Новое" обвинение футболисту Павлу Мамаеву, арестованному за участие в драках в Москве, предъявили из-за ошибки в документах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Никакую статью из обвинения Мамаеву не исключали, новое обвинение было предъявлено из-за технической ошибки в документах, на которую обратила внимание прокуратура. Мамаев до сих пор обвиняется в побоях и хулиганстве, — сказал агентству собеседник.

Ранее СМИ сообщили о смягчении обвинения хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву. В связи с этим сторона защиты подала в суд ходатайство об изменении футболисту меры пресечения на освобождение под залог.