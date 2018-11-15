На Украине завели уголовное дело из-за передачи УПЦ МП зданий Почаевской лавры

Правоохранители Тернопольской области Украины возбудили уголовное дело по подозрению в незаконности передачи нескольких сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на областную прокуратуру.

— Следственное управление... расследует уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьёй по факту злоупотребления полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, повлекшего тяжкие последствия, — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что речь идёт о шести сооружениях. В документе также уточняется, что данные о наличии договора о передаче сооружений в пользование или аренду — предмет досудебного расследования.