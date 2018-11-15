Автоэксперт — о лидерстве Тюмени в рейтинге дорог: Транзитники думают по-другому

Он отметил, что, несмотря на субъективность оценок, дороги в сибирском городе и правда очень неплохие.

Партнёр аналитического центра "Автостат" Игорь Моржаретто в беседе с Лайфом заявил, что, несмотря на первое место Тюмени в рейтинге лучших городов с лучшими дорогами, у транзитников будет другое мнение.

— Это не первый рейтинг, разные сайты проводят разные рейтинги, просто каждый по какой-то методике своей. В прошлом рейтинге совершенно другие были регионы, и тот и этот не являются абсолютными. Это просили жителей разных городов оценить по каким-то критериям, как у них ситуация с дорогами. Они оценили. Больше всего нравятся собственные дороги жителям Тюмени, ну и дай Бог им счастья! — заявил Моржаретто.

Он также выразил мнение, что если спросить водителей, которые проезжают сибирский город транзитом, то они выразят совсем иное мнение. Кроме этого, он подчеркнул, что против Москвы в данном опросе сыграли постоянные пробки и проблемы с парковкой. При этом качество дорог в столице будет заметно выше, нежели в регионах.

— То есть это достаточно субъективные оценки, я рад за жителей Тюмени, я там был, там дороги действительно очень неплохие, — подчеркнул автоэксперт.

Ранее Лайф сообщал, что Тюмень возглавила рейтинг российских городов с лучшим дорожным покрытием.