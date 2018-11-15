ЦБ предупредил банки о вредоносной рассылке от его имени

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ЦБ предупредил банки о вредоносной рассылке от его имени

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Злоумышленники осуществили рассылку как минимум в 52 российских и ещё в пять иностранных банков.

Центральный банк РФ предупредил российские банки о вредоносной рассылке, которую неизвестные совершили от его имени. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным компании Group-IB, которая занимается информационной безопасностью, зафиксированы случаи совершения вредоносных рассылок как минимум в 52 российских и 5 зарубежных банков.

В пресс-службе ЦБ отметили, что участники информационного обмена с Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) оповещены о случившемся.

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