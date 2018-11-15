Россия впервые в истории примет ЧМ по волейболу в 2022 году

С инициативой проведения мирового форума в нашей стране в августе выступил президент Международной федерации волейбола.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года пройдёт в России. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

— Я с большой гордостью информирую — Россия примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году, — отметил президент организации Станислав Шевченко.

Выборы страны-хозяйки прошли на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB). При этом города и даты, когда пройдут соревнования, станут известны в середине февраля 2019 года.

— Этот турнир — это дань уважения нашим болельщикам, спортсменам, ветеранам, руководству страны, всем заинтересованным людям, — добавил Шевченко.

Он также подчеркнул, что в России есть множество любителей этого вида спорта, которые заслуживают того, чтобы увидеть главных звёзд мирового волейбола.

Инициатива проведения планетарного форума в нашей стране принадлежит президенту FIVB Ари Грассу, который выступил с ней в августе на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым.