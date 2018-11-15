Бразильца, убившего свою семью, осудили на три пожизненных срока

Мужчина убил и расчленил четырёх членов своей семьи, в том числе двух маленьких детей.

В Испании приговорили к трём пожизненным срокам бразильца, который убил и расчленил четырёх членов своей семьи.

Приговор предусматривает возможность пересмотреть решение суда через 25 и 35 лет, а также ещё через 25 лет за четвёртое убийство. Также ему теперь необходимо выплатить компенсацию 390 тысяч евро семье погибших.

Убийство произошло в августе 2016 года. Через месяц полиция обнаружила тела погибших в доме, где проживали выходцы из Бразилии. В совершении преступления заподозрили племянника главы семьи Патрика Ногейру. После того как нашли останки его родственников, он уехал в Бразилию, однако позднее сдался властям.

На месте преступления были обнаружены его ДНК, волосы, отпечатки пальцев, а в ходе расследования следователи нашли сообщения Ногейры в Whatsapp своему другу, где он рассказывал о случившемся в деталях и отправлял фотографии убитых тел.