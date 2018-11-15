Защита Кокорина заявит отвод следователя, который оскорбил футболиста

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова на своей странице в "Инстаграме" сообщила, что на следующей неделе защита инициирует отвод следователя, который оскорбил футболиста "Зенита" при первичном допросе.

— Могу ссылаться только на незаконные действия следователей, например, сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, — написала Стукалова.

Она также отметила, что нападающий занёс данный факт в протокол, что и поможет заявить отвод следователя на основании наличия личной неприязни к Кокорину. Также планируется отвод его руководителю ввиду бесконтрольности своих подчинённых.

Напомним, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и младший брат Кокорина после матча чемпионата России вместе отправились в Москву, где избили на парковке водителя телеведущей Первого канала, а в кафе — двух чиновников. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин расплакался в зале суда.