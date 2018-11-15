Мэй заявила, что преодолеет политический кризис из-за проблем по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что сможет выйти из политического кризиса из-за несогласия её однопартийцев с проектом соглашения по выходу страны из состава Евросоюза. Соответствующее заявление глава кабмина сделала на пресс-конференции на Даунинг-стрит.

— Пройду ли я через это? Да, — ответила Мэй на вопрос о сложившейся ситуации.

В среду, 14 ноября, правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Европейским союзом об условиях Brexit. После этого Еврокомиссия обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе страны из ЕС, который охватывает все важнейшие аспекты процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан. Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года.

На следующий день после заседания свои посты покинули два члена кабмина: министр труда и по делам инвалидов Эстер Маквей, а также министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.