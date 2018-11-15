Порошенко продал украинский судостроительный завод

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Порошенко продал украинский судостроительный завод

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Пётр Порошенко. Фото: ©РИА Новости/Михаил Маркив

Покупателем выступит компания, бенефициаром которой является бизнесмен Сергей Тигипко.

Президент Украины Пётр Порошенко, который также совместно с народным депутатом Игорем Кононенко является владельцем инвестфондов "Прайм эссетс кэпитал" и ВИК, подписал договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". Об этом сообщает УНИАН.

Сообщается, что в качестве покупателя выступает компания "Эвинз лимитед", входящая в группу ТАС, бенефициаром которых выступает бизнесмен Сергей Тигипко.

Антимонопольный комитет Украины предоставил компании бизнесмена разрешение на приобретение более 50% акций предприятия. При этом стоимость проданных акций является коммерческой тайной.

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