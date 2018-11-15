Названа лучшая для сафари африканская страна

Лучшей страной Африки для сафари в 2018 году признали Ботсвану, пишет Travel Daily News. По данным издания, государство на юго-востоке континента впервые удостоилось такого титула. Звание она получила по результатам изучения более трёх тысяч обзоров путешественников и экспертов.
Туристы оценили уникальную природу Ботсваны, в том числе живописные виды пустыни Калахари, болот в дельте реки Окаванго и солёных озёр.
Второе место в рейтинге любителей сафари заняла Танзания, известная как одна из лучших для изучения дикой природы. Третья строчка досталась Зимбабве, которая также славится природными достопримечательностями.
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