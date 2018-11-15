Лыжный союз Австрии пригласил Путина в Зефельд на чемпионат мира

Там также выразили надежду, что график главы государства позволит посетить мероприятие.

Лыжный союз Австрии пригласил российского лидера Владимира Путина в Зефельд на чемпионат мира по лыжным видам спорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря союза Клауса Ляйстнера.

— Наш президент Петер Шрёкснадель от имени Австрийского лыжного союза пригласил президента Владимира Путина посетить по возможности соревнование в Зефельде, — сказал он.

Приглашение было передано канцлером Австрии Себастьяном Курцем во время его последнего визита в Москву.

Ляйстнер выразил надежду, что график Путина позволит посетить мероприятие. По словам секретаря, в Австрии его примут с удовольствием.