Лыжный союз Австрии пригласил Путина в Зефельд на чемпионат мира

Лыжный союз Австрии пригласил российского лидера Владимира Путина в Зефельд на чемпионат мира по лыжным видам спорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря союза Клауса Ляйстнера.
— Наш президент Петер Шрёкснадель от имени Австрийского лыжного союза пригласил президента Владимира Путина посетить по возможности соревнование в Зефельде, — сказал он.
Приглашение было передано канцлером Австрии Себастьяном Курцем во время его последнего визита в Москву.
Ляйстнер выразил надежду, что график Путина позволит посетить мероприятие. По словам секретаря, в Австрии его примут с удовольствием.
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