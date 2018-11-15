В Киеве могут назвать улицу в честь Маккейна

В украинской столице считают, что американский сенатор был настоящим другом страны.

В Киеве улицу советского разведчика и руководителя подпольной разведывательно-диверсионной группы Ивана Кудри могут назвать в честь Джона Маккейна. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Как отметил заместитель секретаря Киевсовета Владимир Прокопив, именно данную улицу предлагается переименовать, так как Кудря во времена Великой Отечественной войны руководил группой, главной задачей которой была борьба с украинскими националистами, а американский сенатор является настоящим другом украинского народа, который вместе с ним стоял во время событий на Майдане в 2014 году.

— Он неоднократно бывал на фронте, активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной демократической стране. Мы должны увековечить имя большого друга нашей страны Джона Маккейна, назвав одну из столичных улиц в его честь, — подчеркнул Прокопив.

Также известно, что переименовать улицу предложил президент Украины Пётр Порошенко, а с инициативой об этом выступила партия "Народный фронт".