Всё дело в Заболотном. "Зенит" объяснил, почему Россия обыграет Германию

Футбольный клуб "Зенит" назвал четыре фактора, которые объясняют, почему сборная России обыграет Германию в товарищеском матче. Сообщение опубликовано в англоязычной версии на официальной странице команды в "Твиттере".
Just the facts on #GERRUS pic.twitter.com/N64KHp2hD8— FC Zenit in English (@fczenit_en) 15 ноября 2018 г.
Россия почти выиграла чемпионат мира.
ФК "Зенит"
Вторым стало неудачное выступление бундестим.
— "Германия на ЧМ-2018 даже не вышла из группы", — говорится в сообщении.
Куда больше болельщиков порадуют две финальных причины.
3. У главного тренера России есть усы.
4. Антон Заболотный
ФК "Зенит"
Добавим, матч между сборными России и Германии пройдёт сегодня в Лейпциге. Начало встречи — 22:45 по московскому времени.
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