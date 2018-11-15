Всё дело в Заболотном. "Зенит" объяснил, почему Россия обыграет Германию

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Всё дело в Заболотном. "Зенит" объяснил, почему Россия обыграет Германию

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Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Футбольный клуб "Зенит" назвал четыре фактора, которые объясняют, почему сборная России обыграет Германию в товарищеском матче. Сообщение опубликовано в англоязычной версии на официальной странице команды в "Твиттере".

Россия почти выиграла чемпионат мира.

ФК "Зенит"

Вторым стало неудачное выступление бундестим.

— "Германия на ЧМ-2018 даже не вышла из группы", — говорится в сообщении.

Куда больше болельщиков порадуют две финальных причины.

3. У главного тренера России есть усы.

4. Антон Заболотный

ФК "Зенит"

Добавим, матч между сборными России и Германии пройдёт сегодня в Лейпциге. Начало встречи — 22:45 по московскому времени.

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