Путин приедет на открытие культурного форума в Петербурге

Накануне начала съезда президент направил участникам телеграмму, в которой отметил важность главной темы форума — "Культура как стратегический потенциал страны".

Президент России Владимир Путин 16 ноября отправится в Северную столицу, где примет участие в открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщается на сайте Кремля.

Церемония пройдёт на Новой сцене Мариинского театра. В программе прозвучат шедевры мировой классики в исполнении звёзд и талантливых молодых музыкантов.

Ранее глава государства направил участникам и организаторам съезда приветственную телеграмму, в которой подчеркнул особую актуальность основной темы встречи — "Культура как стратегический потенциал страны".

— Культура несёт великую просветительскую, объединяющую миссию, обеспечивает непрерывную связь времён и поколений, воспитывает в человеке высокие нравственные, гражданские качества, во многом определяет положение России в мире. И потому так важно создавать необходимые условия для приобщения людей к её богатейшему наследию и ценностям, — отметил Владимир Путин.

Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 ноября и продлится три дня. За это время он соберёт более 30 тысяч участников из 150 стран.