На Украине расценили слова Путина о новых властях как вмешательство в выборы

По словам пресс-секретаря украинского президента, "вопрос о власти на Украине будет решать не Кремль, а украинский народ".

Администрация президента Украины Петра Порошенко расценила слова российского лидера о готовности работать с любыми украинскими властями как вмешательство в избирательный процесс. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил пресс-секретарь лидера Незалежной Святослав Цеголко.

— Сегодняшнее заявление Путина является явным примером его вмешательства в избирательный процесс на Украине, несмотря на то что кампания ещё даже не началась, — сказал он.

Он добавил, что вопрос об украинской власти будет решать "не Кремль, а народ".

На пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН в Сингапуре 15 ноября глава государства Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любыми новыми властями Украины и иного решения конфликта в Донбассе нет.