Пожилой жене Гогена Солнцева грозит срок за драку в программе Малахова

Основатель "Ласкового мая" Андрей Разин, наблюдавший за тем, как ревнивая пенсионерка бьёт родную дочь, обратился в прокуратуру.

Музыканта Андрея Разина привело в бешенство зрелище, увиденное им в студии телепрограммы "Андрей Малахов. Прямой эфир". На своей странице в "Инстаграме" он написал, что решил привлечь к ответственности 63-летнюю жену Гогена Солнцева — Екатерину Терешкович — за избиение дочери.

Основатель "Ласкового мая" также заявил, что у него появились сомнения в психической адекватности пенсионерки.

— Я отправил запрос министру здравоохранения России Веронике Скворцовой о вменяемости этой гражданки. Одновременно обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту избиения 63-летней гражданкой Екатериной Терешкович двух человек на передаче российского канала, — сообщил Разин.

Разин также отметил, что передал в прокуратуру выбитый зуб дочери Терешкович в качестве вещественного доказательства.

Если дело действительно будет возбуждено, по статье "Побои" супруге Солнцева может грозить до двух лет тюрьмы.

Как ранее писал Лайф, Терешкович 12 ноября набросилась на свою дочь Полину Давыдову в прямом эфире телепрограммы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1". Гнев пенсионерки вызвали слова Полины о том, что она готова поддержать 37-летнего мужа Екатерины — Гогена Солнцева.

После этого в Сети появилось видео Солнцева, на котором он с руганью выгоняет жену из дома, выбрасывая из окна её вещи.