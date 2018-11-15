Немцы забили сборной России два гола за полчаса — видео

В контрольной встрече сборных Германии и России по футболу забито два гола за 25 минут игрового времени. Оба — в ворота команды Станислава Черчесова. Немцы открыли счёт уже на восьмой минуте встречи, когда Лерой Сане удачно завершил быструю атаку — 1:0.
Гол немецкой сборной на 8-й минуте #ГерманияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/kZh8dWL4C7— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 15 ноября 2018 г.
Менее чем через 20 минут преимущество хозяев поля увеличил защитник Никла Зюле. Игрок "Баварии" отправил мяч в дальний угол после розыгрыша углового — 2:0.
Гол Никласа Зюле в ворота нашей сборной#ГерманияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/mCnv6EKrFk— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 15 ноября 2018 г.
Под занавес первого тайма сборная Германии довела счёт до разгромного. На 40-й минуте голом отметился Серж Гнабри — 3:0.
Гол Сержа Гнабри в концовке первого тайма#ГерманияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/9jwN8JI6zt— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 15 ноября 2018 г.
Россиянам пока не удалось создать опасных моментов у ворот Мануэля Нойера. Бразилец Ари, дебютировавший за сборную России, несколько раз оказывался в офсайде.
После первого тайма счёт 3:0, игра продолжается.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени