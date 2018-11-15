Немцы забили сборной России два гола за полчаса — видео

Команда Станислава Черчесова не самым удачным образом начала товарищеский матч в Лейпциге.

В контрольной встрече сборных Германии и России по футболу забито два гола за 25 минут игрового времени. Оба — в ворота команды Станислава Черчесова. Немцы открыли счёт уже на восьмой минуте встречи, когда Лерой Сане удачно завершил быструю атаку — 1:0.

Менее чем через 20 минут преимущество хозяев поля увеличил защитник Никла Зюле. Игрок "Баварии" отправил мяч в дальний угол после розыгрыша углового — 2:0.

Под занавес первого тайма сборная Германии довела счёт до разгромного. На 40-й минуте голом отметился Серж Гнабри — 3:0.

Россиянам пока не удалось создать опасных моментов у ворот Мануэля Нойера. Бразилец Ари, дебютировавший за сборную России, несколько раз оказывался в офсайде.

После первого тайма счёт 3:0, игра продолжается.