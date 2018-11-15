СМИ: Взрыв в квартире на юго-западе Москвы произошёл из-за самогонного аппарата

Таким образом не подтверждается версия, что причиной случившегося стал взрыв газа.

Самогонный аппарат стал причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы, в результате которого пострадало три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В квартире на пятом этаже взорвался самогонный аппарат. В этот момент там находилась мать с сыном, которые употребляли спиртные напитки. В результате пострадали они, а также человек из соседней квартиры, — рассказал источник.

Также отмечается, что полицейские уже допросили хозяина квартиры. Выяснилось, что он был судим за распространение наркотиков.

Ранее Лайф писал, что в результате взрыва на юго-западе столицы три человека получили ранения. При этом возгорания после ЧП не последовало.